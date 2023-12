Ventura: “Mazzarri? Il problema del Napoli contro l’Inter è stato…”

Non credo sia facilissimo per Mazzarri perché ha sì e no un giorno e mezzo per lavorare tra una partita e l’altra. Kvaratskhelia ha voglia di dimostrare e tornare quello dello scorso anno. La Roma è alla portata di questo Napoli, sarebbe fondamentale riuscire a centrare le partite con Cagliari e Roma per avere la possibilità di rivedere le cose. Bisogna avere pazienza perché non stiamo parlando del Napoli dello scorso anno, ma di quello post Garcia. Parliamo di una squadra che un mese fa perdeva con l’Empoli in casa. Non c’era compattezza di spogliatoio e non c’era Osimhen che ora sta rientrando".