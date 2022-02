Ventura: “Scudetto? Il Napoli c’è: ma se l’Inter batte Milan e gli azzurri…”

Le parole dell'ex ct: "Per il Napoli nelle prossime due partite potrebbe riaprirsi un discorso scudetto che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giampiero Ventura, ex ct dell'Italia, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Per il Napoli nelle prossime due partite potrebbe riaprirsi un discorso scudetto che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Col Venezia difficile vincere fuori casa. Poi al Maradona l'Inter che prima avrà anche il derby. Tutto è possibile nel calcio, il Napoli deve provare a vincere lo scudetto e ne ha le carte. Poi se non ci riuscisse ne prenderebbe atto, ma l'Inter ha sofferto col Venezia. Se poi i nerazzurri battono Milan e Napoli allora se lo meriteranno, ma gli azzurri ci sono".