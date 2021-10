Verdone: “I giocatori sono meglio di come li ha descritti Mou. Non vedo gioco”

Intervenuto ai microfoni di “Centrosuono Sport”, l'attore è tornato sulla clamorosa sconfitta della Roma contro il Bodo per 6-1

Intervenuto ai microfoni di “Centrosuono Sport”, Carlo Verdone è tornato sulla clamorosa sconfitta della Roma contro il Bodo per 6-1. "Penso di non essermi ancora fatto un’idea precisa. Sono convinto dell'allenatore, ma credo che i giocatori siano un pochino meglio di come l'abbia descritti lui. Il 6-1 di Bodo non è giustificabile, sono un po’ frastornato da questo risultato, ci sono ancora degli svarioni in difesa anche nei titolari".

"Ci mancano un centrocampista e un difensore sicuramente. Con la Fiorentina, ad esempio, non so se meritava di vincere la Roma, secondo me non meritava la sconfitta la squadra di Italiano. Fino ad adesso un gioco preciso ancora non l'ho individuato. Chissà se questa batosta serve per dare la scossa, io me lo auguro".