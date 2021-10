Roma, furia Mourinho contro le riserve: “Alcuni di voi neanche in B giocherebbero!”

A raccontarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui lo Special One ha usato toni durissimi dopo la partita contro il Bodo Glimt

"Nell’intervallo, tradizionalmente destinato al tè caldo, e a fine partita, prima del lungo sfogo mediatico. José Mourinho ha incenerito i giocatori della Roma per la figuraccia norvegese. Soprattutto quelli che non ritiene adeguati, per caratteristiche fisiche e/o tecniche, al suo modo di intendere il calcio. Chi era presente nello spogliatoio di Bodo assicura che siano volate parole pesanti. «Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B» erano più o meno i concetti espressi dall’allenatore, che la squadra ha assorbito senza fiatare. Meglio non rispondere quando Mourinho si arrabbia così", scrive oggi il quotidiano.