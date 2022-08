OM, Veretout: “Sanchez è un campione, un vantaggio averlo con noi. Quando tocca palla…”

Intervenuto a Telefoot per raccontare le prime settimane di Alexis Sanchez all'OM, Jordan Veretout ha elogiato le qualità dell'ex Inter

Intervenuto a Telefoot per raccontare le prime settimane di Alexis Sanchez con la maglia dell'Olympique Marsiglia, Jordan Veretout, arrivato in estate in Francia dalla Roma, ha elogiato le qualità dell'ex attaccante dell'Inter. Ecco le sue parole: