Veretout, situazione difficile a Roma: la verità sull’interesse dell’Inter

Il centrocampista francese ha perso posizioni nelle gerarchie di Mourinho, e a fine stagione potrebbe lasciare la Capitale

Dopo due stagioni da assoluto protagonista, Jordan Veretout ha progressivamente perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo della Roma. "Colpa" dell'arrivo nella Capitale di José Mourinho, ma soprattutto del cambio di modulo (e di atteggiamento in campo) deciso dal tecnico portoghese dopo la clamorosa sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt in Conference League. Una decisione che ha penalizzato il francese, costretto ad adattarsi in una posizione più arretrata per non finire in panchina.