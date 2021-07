Inter, Vergani rientra dal prestito al Bologna: niente riscatto, sarà in ritiro

Il club felsineo non ha esercitato il suo diritto di riscatto per l'attaccante classe 2001, che rientra così a Milano

Tra gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi per la prima parte di ritiro ci sarà anche Edoardo Vergani: il bomber classe 2001, dopo il mancato riscatto da parte del Bologna (club con cui ha giocato nell'ultima stagione in prestito), è rientrato a Milano, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Per Vergani, sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023, si registra l'interesse di diversi club di Serie B.