Vernazza (GdS): Conte vince il premio miglior interpretazione delle feste. Lui e Pintus…”

Su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato delle vacanze per le squadre di Serie A e del metodo di Conte durante la pausa natalizia:

“Le vacanze di Natale sono finite, da oggi tutte le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la ripresa del campionato. Il premio per la miglior interpretazione delle feste lo vince però Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter e il preparatore Antonio Pintus hanno stilato un programma di «mantenimento condizione» per ogni giocatore. Non pensiamo che Conte abbia speso tante parole, forse è bastato lo sguardo. Gli interisti, semi-terrorizzati, si sono affrettati a documentare lo svolgimento dei compiti delle vacanze. Nel giorno di Natale, Lukaku ha postato su Instagram un video in cui inanellava ripetute a Dubai. Borja Valero si è fatto riprendere su una pista di atletica a Madrid, con la moglie ai bordi che gli prendeva i tempi e con tanto di frase motivazionale allegata al post: «Non si molla un c…». Diego Godin ha mostrato allenamenti indoor in Uruguay. Tutto ciò mentre Icardi e Wanda narravano sui rispettivi social la classica fuga alle Maldive, un po’ sexy – le pose di lei in costume – e un po’ familiare, i cinque figli al seguito. Poi, è chiaro, lo stesso Icardi avrà fatto qualcosa per non tornare sovrappeso a Parigi, però nella comunicazione interista delle ferie il cambio di passo è stato evidente”.