Vernazza: “Inter, partita epica a Barcellona. Plzen? Non possiamo credere che…”

"L’Inter al Camp Nou avrebbe vinto, se non avesse sprecato tanto. Fa effetto dirlo, ci saremmo aspettati qualche occasione in ripartenza, non una tale messe di opportunità, a cominciare dalla traversa di Dzeko sullo 0-0. Una partita “epica”, di quelle che scolpiscono la memoria. A un certo punto sembrava che l’Inter avesse paura di chiuderla, questa gara. Per due volte si è ritrovata davanti e per due volte si è fatta riacciuffare. Ha creduto in sé nelle difficoltà, quando è andata in svantaggio o è stata raggiunta, sintomo di un’anima forte, di un gruppo con capacità di reazione, e non si è più fidata di se stessa quando si trattava di gestire, quasi fosse incredula. La vittoria avrebbe elevato l’Inter al rango del Napoli, l’avrebbe qualificata con due giornate di anticipo. Il pareggio la costringe ad aspettare il prossimo turno, in teoria un gol a porta vuota: le basterà battere il Viktoria Plzen per prendersi la qualificazione ed estromettere il Barcellona. Parliamo di Inter e una vita fa abbiamo visto l’Helsingborg festeggiare a San Siro, ma non possiamo credere che si sprechi un’enorme opportunità di rinascita. Dalla Champions l’Inter può trarre la forza e l’autostima per risalire in campionato, il 3-3 del Camp Nou come punto di svolta".