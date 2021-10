Vernazza (GdS): “L’Inter trattiene il fiato per Lautaro. Immaginiamo che Inzaghi…”

Sebastiano Vernazza, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha descritto così il quadro generale post pausa delle Nazionali

"Siamo nel pieno della pausa per le nazionali, tra qualificazioni mondiali e Nations League. Oggi, fra Torino e Milano, si chiude la competizione dell’Uefa e se non ci saranno infortunati, tireranno un sospiro di sollievo gli allenatori di club con giocatori sparsi tra Italia, Belgio, Spagna e Francia. Per una conta definitiva dei “danni” bisognerà però aspettare venerdì mattina, quando tutti ritorneranno alle basi, specie i sudamericani. L’Inter per esempio trattiene il fiato per Lautaro Martinez, alle prese con fastidi a una coscia. Scaloni, il c.t. argentino, gli ha risparmiato l’impegno contro il Paraguay ad Asunciòn, ma potrebbe utilizzarlo stanotte (1.30 italiana) contro l’Uruguay, magari assieme a Correa. Immaginiamo con quale apprensione Simone Inzaghi segua la vicenda. L’allenatore dell’Inter ha in ballo anche Dzeko con la Bosnia: un tormento, un diluvio di scongiuri. Edin, nel 2-0 sul Kazakistan, ha scosso due pali e va bene così. La ripresa del campionato ha in calendario due belle sfide, Lazio-Inter e Juve-Roma".