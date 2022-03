Vernazza (GdS): “Milan, se non ora quando? Inter, rischio Juve. Brozovic non spiega”

Il giornalista parla della lotta scudetto e dei limiti mostrati dai nerazzurri nel girone di ritorno: non si spiegano solo con l'assenza del croato

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport in un editoriale sulla lotta per il campionato considera il Milan più squadra di tutte. I rossoneri hanno dimostrato finora di non essere dipendenti da nessuno al contrario di Inter e Napoli che dipendono da Brozovico Osimhen. In nove partite il calendario della squadra di Pioli porta con sé qualche insidia, all altre il compito di approfittare di un eventuale passo falso.