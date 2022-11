Vernazza (GdS): “L’Inter ha perso con dignità, il rigore era evidente. A Torino sarà…”

"L’Inter, già qualificata da seconda, ha perso con dignità a Monaco di Baviera. Sullo 0-0 le è stato negato un rigore secondo noi evidente, per una “parata” di Mané su Barella, però l’arbitro al video ha valutato che il giocatore del Bayern si fosse protetto il volto. Sempre sullo 0-0 Lautaro si è divorato un gol sotto porta e se a Monaco non ricavi nulla da due situazioni favorevoli, è fatale che il Bayern poi presenti il conto. Senza Lukaku ricaduto nello stiramento e con Dzeko part time, era importante che nessuno si infortunasse, perché domenica Juve-Inter sarà uno spareggio per la zona Champions e per le porzioni di possibilità scudetto che ancora ci sono. Confermata l’impressione di un’Inter uscita dalla penombra di un mese e mezzo fa, ma Torino sarà un’altra frontiera da superare o o da cui essere respinti".