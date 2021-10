Vernazza (GdS): “Non basta una vittoria sporca per declassare l’Inter. Rispetto a Conte…”

L'Inter di Simone Inzaghi ha palesato qualche punto debole nelle ultime partite, secondo Sebastiano Vernazza

"L’Inter di Inzaghi è terza con 17 punti, 22 gol fatti (miglior attacco del campionato) e 8 subiti. Un anno fa, dopo sette giornate, l’Inter di Antonio Conte era settima, con 12 punti, 16 gol realizzati e 11 incassati. È vero, si era misurata con Milan e Lazio, oltre che con l’Atalanta, ma sappiamo come è finita a maggio. Rispetto alla settima del 2020-21 tutti i macro-numeri sono stati migliorati. Dzeko con sei gol ha raggiunto Immobile in cima alla classifica cannonieri. Un anno fa, di questi tempi, Lukaku aveva segnato cinque reti. Non basta una vittoria sporca per declassare l’Inter".