Vernydub (all Sheriff): “Real favorita, Inter davanti allo Shakhtar. Noi dovremo…”

Yuryi Vernydub ha parlato del girone di Champions che vede i moldavi impegnati contro Shakhtar Donetsk, Real Madrid e Inter

"È chiaro che la favorita è il Real Madrid. Poi c'è l'Inter, con tutto il rispetto per lo Shakhtar Donetsk. Noi siamo i quarti del girone, almeno per il momento ma giocheremo sei partite. Se vogliamo andare avanti e far capire che non siamo qui per caso, dobbiamo dimostrare che meritiamo di giocare nel girone"