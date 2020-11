Inter, è tornato il vero Conte. E dal successo sul Sassuolo arrivano altre tre verità

Successo convincente dell’Inter di Antonio Conte, che si impone sul campo del Sassuolo e ritrova la vittoria dopo il brutto ko di mercoledì contro il Real Madrid. Libero analizza le note positive della gara contro i neroverdi: “Il tecnico torna ad essere quello che conosciamo anche davanti ai microfoni. […] Conte si sfoga e anche se butta sul piatto cose non del tutto vere (l’Inter è sotto i riflettori come qualunque club costruito per vincere) dimostra di aver ritrovato il “caratteraccio” dei bei tempiandati. Basterà per passare il turno in Champions? Difficile. Martedì i nerazzurri affrontano il Borussia Mönchengladbach a domicilio e non possono fare altro che vincere e sperare che all’ultimo turno accada una specie di “miracolo”.

Fine, anzi no. Il match di ieri dice anche altre cose. La prima: Darmian era arrivato con il timbro della “tassa”, il giocatore inutile, giunto ad Appiano per non si sa quale strambo motivo. Ebbene, si sta rivelando il miglior acquisto estivo.

La seconda: non basta una vittoria per mettersi a fare le giravolte, ma è anche vero che la classifica è tornata buona e

non è poco.

La terza: la storia di Eriksen all’Inter – anche ieri in campo per soli 5 minuti – è finita prima di iniziare. L’avevamo già capito, ma ieri, Marotta, ha chiuso il discorso“.