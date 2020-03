Inter, Conte ha bisogno del vero Lautaro. GdS: “In questi giorni raccontano che ad Appiano…”

“Dov’eravamo rimasti? Con l’Inter, certo. Ma soprattutto con Lautaro Martinez, Toro in un’arena deserta, animale che non azzanna preda da un po’ eppure la sua fama (va bene pure fame, certo) non smette di girare per l’Europa”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’attaccante argentino che, contro la Juventus, vuole tornare ai livelli mostrati da inizio stagione, cancellando una seconda parte di gennaio non così buona come i mesi precedenti. Sarà molto importante ritrovare e rinfrescare l’intesa ben collaudata con Lukaku dopo la prova non così brillante di Roma contro la Lazio il 16 febbraio scorso prima del doppio rinvio dei match contro Samp e Juve.

CONTE – La Gazzetta dello Sport, poi, racconta come la pausa forzata abbia cambiato i piani di Antonio Conte: “Raccontano che in questi giorni ad Appiano Conte abbia spinto particolarmente sull’acceleratore: un nuova mini preparazione, serbatoio pieno e piede pronto. Lautaro non ha fatto certo eccezione. Il Toro ha un peso grande così sulle spalle da gestire, Leo Messi che un giorno sì e l’altro pure gli manda un messaggio per raggiungerlo a Barcellona. Magari i due avranno modo di parlarne direttamente in nazionale: la Seleccion li aspetta – insieme con Dybala – per le gare con Ecuador e Bolivia, tra 20 giorni”, chiosa la Rosea.