Sky – Inter, oggi segnale importante da Appiano. Formazione anti-Juve: tre ballottaggi per Conte

Giornata molto importante oggi per l’Inter ad Appiano Gentile, a due giorni dalla super-sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Come riportato da Sky Sport, anche Marotta e Antonello sono stati nel centro sportivo nerazzurro. Un segnale importante che testimonia il desiderio del club di provare a fare l’impresa a Torino. Per quanto concerne la formazione, invece, si segnala il rientro in porta di Samir Handanovic mentre in difesa permane un ballottaggio tra Godin e Bastoni: il primo rappresenta la personalità e l’esperienza, l’ex Atalanta invece la gioventù e la qualità ad inizio azione. Restano altri due dubbi per Conte: Candreva è in vantaggio su D’Ambrosio sulla corsia di destra mentre Vecino è favorito su Eriksen che dovrebbe iniziare in panchina.

(Sky Sport)