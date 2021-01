Veron: “Messi all’Inter? Zanetti lo conosce e proverà a parlargli spiegandogli…”

Intervenuto ai microfoni di Stats Perform News, Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato così del futuro di Lionel Messi, tornando sull’ipotesi di un approdo in nerazzurro: “Non credo che possa andare in Italia. Se lo farà, è per merito di Javier Zanetti, che lo conosce e proverà a parlargli, facendolo sentire di nuovo importante e spiegandogli i progetti futuri della società. Alla fine sarà una decisione puramente di Messi. Ma se l’Inter vuole fare un tentativo, deve usare la seduzione e arrivare al suo cuore per avvicinarsi. Non so per quanti anni Messi voglia giocare a questo livello, ma se vuole ingaggiarlo, l’Inter deve fare di Messi il suo fiore all’occhiello e mettere in chiaro che vuole essere ai massimi livelli”.