Mercato, da Verona: “Barak, c’è anche l’Inter in Italia. Può aprirsi un’asta”

Secondo il quotidiano, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Verona

Spunta un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter. Si tratta di Antonin Barak , mediano classe '94 di proprietà dell'Hellas Verona, autore di un'ottima stagione con sette gol e tre assist con i gialloblu. Ma il suo futuro è in bilico, come scrive il Corriere di Verona: "Il Verona se lo tiene stretto, perché proprio lui ha tutto per essere uno dei fulcri del gioco di Eusebio Di Francesco, piazzato sulla mediana con ampia facoltà di inserirsi per andare a cercare la rete.

Poi ci sono le leggi di mercato e l'Hellas deve misurarsi con i paletti fissati dal budget. La regola non varia: non si compra se non si vende. Si vende ma non si svende, la differenza non è affatto sottile. In questi mesi attorno a Barak sono fioriti gli interessamenti. Il suo nome è stato avvicinato a Inter, Milan e Napoli, in Italia. All'estero al West Ham, in Inghilterra, e l'Eintracht Francoforte in Germania. Potrebbe presto aprirsi un'asta, quindi, mentre Barak prepara la partita con la Danimarca e non si fa in alcun modo distrarre dai rumori di mercato".