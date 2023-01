Sky – Inter-Verona: Barella, riscaldamento a parte. Onana, problemino poi rientrato

Durante la fase del riscaldamento di Inter-Verona , Onana ad un certo punto sembrava aver poggiato male un piede. A Skysport hanno sottolineato la situazione spiegando che poi il portiere ha continuato a scaldarsi comunque tranquillamente. A bordo campo c'era Handanovic ad assistere al riscaldamento: il secondo portiere nerazzurro è al momento out per infortunio e in caso Cordaz e Brazao sarebbero i sostututi del portiere camerunense. Allarme rientrato subito però: "Era solo una smorfia, il riscaldamento è continuato in maniera perfetta", hanno sottolineato dal bordo campo.

Sul terreno di gioco, nella fase del riscaldamento c'era anche Barella. Il centrocampista nerazzurro è tornato tra i convocati da stasera e ha fatto riscaldamento a parte con D'Ambrosio e con il preparatore atletico. Un lavoro particolare per un recupero importantissimo in vista della partita con il Milan. Con Lukaku: anche il belga rientra a Riad e sta bene anche se non è stato convocato questa sera. Handanovic e Brozovic sperano di essere almeno in panchina per la Supercoppa.