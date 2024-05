Questa sera l'Inter chiuderà il suo campionato al Bentegodi contro il Verona di Baroni che ha conquistato la salvezza nella penultima giornata di campionato. Anche per questo Baroni ha convocato tanti giovani per la sfida con l'Inter. Assenzi Henry e Duda per squalifica, Montipò, Folorunsho, Swiderski per infortunio.