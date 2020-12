Verona-Inter, Lukaku ‘divide’. TS: “Partita da 7 in pagella”. CdS: “Insufficiente perché…”

Romelu Lukaku ha disputato una buona prova ieri contro il Verona anche se è apparso evidente che, nell’ultima settimana, il belga abbia perso un po’ di smalto, soprattutto sottoporta perché il lavoro per la squadra di Big Rom è stato sempre efficace.

Contro il Verona, però, il Corriere dello Sport e Tuttosport hanno optato per due approcci diversi in merito all’analisi della partita di Lukaku. Per Tuttosport, la partita dell’ex United è da 7. “Non segna, ma è la grande anima dell’Inter per la capacità nel far salire la squadra e nell’essere sempre al centro della partita”, commenta il quotidiano torinese. Non è d’accordo il CorSport che rimanda Lukaku, dandogli 5,5: “Contro Magnani non riesce a sfondare e nel finale non trova la rete nonostante abbia più chance”.