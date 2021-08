Verona-Inter, Inzaghi recupera Lautaro. Il Toro si riprende il suo posto con Dzeko

L'argentino ha recuperato dall'infortunio ed è il candidato numero uno per fare coppia col bosniaco in attacco

"La piccola distrazione allo psoas che lo aveva fermato nei giorni scorsi è di fatto superata e lui scalpita per tornare a disposizione già dalla gara di venerdi a Verona. Il lavoro ad Appiano è stato fatto in maniera graduale, per consentirgli di recuperare al meglio e vederlo finalmente all’opera in coppia con Dzeko, che per caratteristiche dovrebbe ancora più esaltare le caratteristiche tecniche del Toro. Ora non rimane che aspettare la risposta del campo, in un periodo in cui sullo sfondo sono rimasti i discorsi legati al rinnovo di contratto con relativo aumento di ingaggio e le prospettive di un futuro che Lautaro vuole far rimanere ambizioso. Come l’Inter, che a lui chiede di ripetere quanto fatto nell’ultima stagione provando ulteriormente a migliorare e migliorarsi", riporta Sky Sport.