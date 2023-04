Verona, Zaffaroni: “Punto importante per noi. E c’è fiducia perché…”

"C'è stato molto agonismo, una partita un po' sporca, ma è dovuto al tipo di gara che ovviamente dovevamo fare. Una situazione di classifica che, comunque, condiziona molto le nostre partite nell'ultimo periodo. Siamo andati sotto, purtroppo, per un infortunio e questo ha complicato ulteriormente le cose. Siamo stati bravi però a non disunirci, a mantenere gli equilibri giusti. Nell'intervallo abbiamo apportato qualche aggiustamento e grazie a una grande giocata di Verdi abbiamo trovato il pareggio. Dopo, forse per l'eccessiva foga, abbiamo cercato il gol del vantaggio: questo aspetto è positivo, ma non dobbiamo farci trascinare e perdere le distanze. Accettiamo questo punto".