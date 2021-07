Italia, Verratti: “Emozioni fantastiche. Giusto festeggiare, ci siamo guadagnati tutto”

Un Marco Verratti visibilmente emozionato si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria dell'Italia a Monaco

Un Marco Verratti visibilmente emozionato si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria dell'Italia a Monaco di Baviera contro il Belgio. Ecco le sue parole:

"Vivere queste emozioni è fantastico. Giusto che si festeggi, perché sappiamo i sacrifici fatti per raggiungere questi obiettivi. Da domani penseremo alla Spagna. Abbiamo vinto contro una grande squadra. Ci siamo guadagnati questa serata passo dopo passo, ora vogliamo dare una soddisfazione a tutti gli italiani. Mancano ancora due partite, non abbiamo ancora fatto nulla. Spinazzola ha fatto un grande Europeo, dispiace per lui".