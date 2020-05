Serie A, terminato il vertice FIGC-Lega-medici: protocollo inapplicabile, 3 i punti critici

Si è da poco concluso il vertice tra gli esponenti della FIGC, della Lega Calcio e i medici sociali dei club di Serie A per discutere il protocollo proposto dal Governo in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, le società calcistiche hanno ribadito ufficialmente alla Federazione l’inapplicabilità delle norme stabilite, chiedendo la modifica di almeno 3 punti fondamentali: la questione della quarantena di squadra in caso di positività di un calciatore, la modalità del ritiro precampionato e la responsabilità del medico sociale.

A questo punto il presidente Carlo Gravina contatterà il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per comunicare la posizione dei club e i dubbi emersi nell’ultimo incontro.