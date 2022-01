Verza: “Dybala? Rinnovi alle cifre che vuole la Juve. Non capisco perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Non capisco come mai bisogna attaccarsi al milione in più o al milione in meno. Vorrei dargli un consiglio"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Vinicio Verza, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Non capisco come mai bisogna attaccarsi al milione in più o al milione in meno. Vorrei dargli un consiglio... Rinnovi alle cifre che vuole la società. Ha tutto l'amore dei tifosi. E' la cosa che conta davvero nel calcio".