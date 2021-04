Vezzali: “Porte aperte all’Europeo? Sarà momento simbolo”

Il sottosegretario del Governo con delega allo Sport ha commentato il sì all'Europeo con il pubblico

Il sottosegretario del Governo con delega allo Sport, Valentina Vezzali ha commentato, con delle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos, il sì all'Europeo. «Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma di un momento simbolo. Quel giorno - è l’auspicio di tutti - sarà il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo», ha detto.