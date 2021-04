Inter, Marotta e Ausilio attendono il via libera di Zhang: tante idee, ma prima…

La dirigenza nerazzurra attende segnali dalla proprietà prima di poter pensare alle prossime manovre di mercato

Sul campo l'Inter prosegue la propria marcia verso lo scudetto. La dirigenza, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha già diverse idee per quanto riguarda il mercato, ma deve prima attendere le indicazioni della famiglia Zhang: "L'Inter scandaglia il mercato con la solita attenzione, anche se l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio aspettano il via libera di Zhang per entrare davvero in azione". Parlando di giovani, i primi nomi sulla lista sono quelli di Thiago Almada e Olimpiu Morutan: "All'orizzonte potrebbero esserci altri nomi. Sui taccuini ci sono un bel po' di identikit sottolineati con l'evidenziatore. Ma è chiaro che la fase operativa è legata alle trame (eventuali) in uscita. Bisogna fare cassa per pensare a nuovi ingressi".