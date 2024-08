"Un attimo prima che arrivi settembre, Simone Inzaghi ha tirato via anche la minima traccia di polvere che l’estate aveva lasciato sulla sua Inter. Non solo, la squadra campione brilla della stessa luce che le aveva dato la stella, come se questa stagione sia diventata di colpo una prosecuzione della precedente. Non è un caso che dal mazzo sia uscito un poker uguale a quello di qualche mese fa, un 4-0 alla Dea che è un tuono sul campionato. L’Atalanta spavalda e ambiziosa diventa piccola davanti all’Inter, Simone è tra i pochi capaci di fare l’anestesia al Gasp, visto che è già al sesto successo di fila divisi tra cinque in campionato e uno in Coppa Italia", scrive La Gazzetta dello Sport.