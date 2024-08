A bordo campo per commentare la partita tra Inter e Atalanta, Marco Paroloha incrociato sul prato del Meazza i preparatori dell'Inter, Fabio Ripert e Claudio Spicciariello che hanno scherzato con lui. L'ex giocatore ha detto: «Volevo chiedervi come avete fatto a farli partire così forte». Sorrisi come risposta: «Come state? - allora chiede l'ex calciatore che li conosce dai tempi della Lazio - io correvo tanto, come l'Inter stasera». «Una bella partita, dai. Vediamo le prossime», ha risposto il collaboratore di Inzaghi, Ripert.