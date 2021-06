Vialli: “Cancro, compagno indesiderato. Spero si stanchi di me e mi lasci vivere”

Il collaboratore di Mancini ha parlato della sua esperienza con la malattia e del suo amico di sempre in 'Sogno azzurro' di RaiSport

Amico, assistente di Mancinie per la Nazionale italiana impegnata agli Europei. Gianluca Vialli, nel primo episodio di 'Sogno azzurro', il documentario della RAI su Euro2020, ha parlato della sua malattia: «Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato. Però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare. Qualcuno si può essere riconosciuto con la voglia di fare qualcosa d'importante. Il cancro è più forte di me e se lo combatti perdi. Io non ci sto facendo una battaglia, perché non credo che sarei in grado di vincerla», ha detto.