Vicario: “Inter bella da guardare, come Milan, Lazio e Fiorentina. Mi piacciono…”

Arrivata la prima sconfitta.

"Abbiamo disputato una partita secca nel modo giusto, non è sempre facile fare bottino pieno e con la lotteria dei rigori non è mai semplice. Dopo una sconfitta è importante fare analisi, sulle cose fatte bene e su quelle fatte male. Il giorno successivo è fondamentale per elaborare e capire dove migliorare".

E la Serie A?

"Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confronto con l’avversario, a me piace molto la Fiorentina perché ha una grande mentalità di andare a fare quello che si è prefissato di fare in settimana, con grande voglia, contro chiunque. È una squadra molto bella da vedere per quello che propone. Anche l’Inter in modo diverso ma con gli interpreti che ha, anche lo stesso Milan è bellissimo da guardare. Stesso discorso per la Lazio, mi piacciono insomma quel tipo di squadre lì".

