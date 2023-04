Vicario, parla l’agenzia: “Sondaggi di tante big di Serie A. Non lo neghiamo ma…”

Le parole dell'agenzia che rappresenta il portiere dell'Empoli finito anche nel mirino dell'Inter per il futuro

"Sta recuperando piano piano, sta meglio”. Questa la risposta dall'agenzia di Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, sulle sue condizioni fisiche. L'estremo difensore, finito nel mirino delle big di Serie A, ha saltato le ultime partite per infortunio, ma sembra sulla via del recupero. Ciò che più interessa al momento è la possibilità che in futuro non troppo lontano possa approdare in squadre di prima fascia. Queste le considerazioni di chi lo rappresenta ai microfoni di Pagine Romaniste:

È vero l’interessamento della Roma per Vicario?

“Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Tutti si sono interessati, è un nome molto in voga tra i portieri. Abbiamo avuto contatti con i giallorossi, ma per ora sono solo ipotesi, quello che è certo è che ha molte estimatrici”.

Anche club esteri si sono interessati per lui?

“Si, anche all’estero si sono interessati”.

Sostanzialmente potrebbe innescarsi un valzer di portieri?

“Non lo so, il mercato in Italia non è facile, soprattutto visto la situazione che economica che c’è. La situazione della Juventus da chiarire pesa. Da vedere anche se interesserà altre squadre. Non è facile far incastrare tutto nel mercato italiano”.