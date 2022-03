Inter, chi sarà il vice Brozovic? Rispunta Villar, ma c’è un’altra possibilità

Il centrocampista spagnolo, attualmente in prestito al Getafe, è già stato accostato ai nerazzurri a gennaio

La centralità di Marcelo Brozovic all'interno del progetto Inter appare ancor più evidente quando il centrocampista croato non c'è. Per questo motivo, oltre a rinnovargli il contratto, la dirigenza nerazzurra vuole trovare sul mercato un giocatore che possa sostituirlo senza farlo rimpiangere, per evitare brutte figure come quelle viste di recente contro Sassuolo e Torino. Tra i nomi, secondo Tuttosport, c'è ancora quello di Gonzalo Villar, spagnolo della Roma oggi in prestito al Getafe e già sondato a gennaio, ma ci sono anche altre possibilità: "L'Inter cercherà comunque un vice Brozovic (ma l'arrivo di Frattesi, giocatore che in mezzo al campo sta bene un po' dappertutto, potrebbe anche bastare): la soluzione più economica porta a un ritorno di Agoumé che tanto bene sta facendo al Brest, ma occhio pure a Gonzalo Villar prestato dalla Roma al Getafe dove gioca col contagocce".