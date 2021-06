CM – Inter, il vice Lukaku può essere Caicedo. Ma se parte Lautaro cambia il piano

In casa Inter si pensa alle cessione, ma anche a sistemare la rosa e il reparto offensivo che dovrà guidare Simone Inzaghi

In casa Inter si pensa prima alle cessione per sistemare il bilancio, poi agli eventuali rinforzi. Ma la dirigenza nerazzurra intanto programma la prossima stagione. Hakimi sembra essere il giocatore prescelto per fare cassa, ma in caso di mancanza di offerte soddisfacenti, l'Inter potrebbe valutare anche altre offerte.

Questo il punto sul reparto offensivo secondo Calciomercato.com: "Data per scontata la permanenza di Alexis Sanchez, il cui ingaggio è attualmente fuori mercato, la certezza è che per Simone Inzaghi serva un vice-Lukaku più "affidabile" di Andrea Pinamonti il quale resta uno dei potenziali sacrificabili. In caso di permanenza di Lautaro alla Pinetina la scelta ricadrà su un bomber low cost dal punto di vista del cartellino, ma più pronto e navigato anche per un discorso Champions. Il nome più caldo è quello di Felipe Caicedo, proposto da intermediari, ma che ha richieste importanti dal punto di vista dell'ingaggio. E se invece dovesse partire Lautaro? L'investimento, pur contenuto, potrebbe essere doppio con la quarta punta che potrebbe avere caratteristiche diverse, alla Raspadori (profilo che piace molto) a cui aggiungere comunque un titolare che potrebbe anche avere caratteristiche più simili a Lukaku. Un rebus, o forse più un puzzle, che non avrà tempi brevi di risoluzione"