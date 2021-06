Vicepresidente Besiktas: “Vidal? Non siamo interessati. Non abbiamo nemmeno…”

Il vicepresidente del club turco smentisce l'interesse nei confronti cel centrocampista cileno

Intervenuto ai microfoni de El Deportivo , il vicepresidente del Besiktas, Erdal Torunogullari, ha smentito l'interesse del club turco per Arturo Vidal .

"Sinceramente non siamo interessati a lui in questo momento. Non abbiamo nemmeno formulato una proposta al giocatore". Nei giorni scorsi il centrocampista era stato accostato al Besiktas.