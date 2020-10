Raggiunto il traguardo di 14 mln di follower: Vidal ringrazia i suoi tifosi

Arturo Vidal è arrivato a quota 14 mln di follower su Instagram e in un post ha ringraziato i suoi tifosi. La maglia del Cile e poi quella dell’Inter e tante grazie ai suoi seguaci con tre foto condivise. Uno lo rappresenta appunto con la maglia della sua Nazionale, che lo sta tenendo impegnato in questo periodo, l’altra è quella in maglia nerazzurra mentre è impegnato in un’azione in mezzo al campo e infine un’immagine molto particolare. È il suo viso in ombra e lo sfondo è nerazzurro.