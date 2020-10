Il Cile di Vidal e Sanchez ha perso 2 a 1 la partita di qualificazione ai Mondiali 2020 contro l’Uruguay. Su Instagram arriva il commento del centrocampista nerazzurro che scrive: “Sono molto triste per come è andata ieri. Ma allo stesso tempo sono sereno e fiducioso per come abbiamo giocato contro una grande squadra con ottimi giocatori. Continuando a lavorare insieme con sacrificio e perseveranza raggiungeremo il nostro obiettivo!”.