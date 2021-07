Cile eliminato dal Brasile, Vidal attacca l’arbitro: “Ha voluto fare il pagliaccio”

Il centrocampista dell'Inter ha commentato la direzione di gara nei quarti di finale della Coppa America

Si è conclusa la Coppa America del Cile, eliminato ai quarti di finale dal Brasile da un gol di Paquetà. Al termine della gara il centrocampista dell'Inter Vidal ha espresso tutta la sua delusione per il risultato e ha attaccato l'arbitro per la direzione di gara:

"Per questa partita serviva un arbitro con personalità, non uno che voleva fare il pagliaccio. Abbiamo dato tutto, ci è mancato il gol, ma se c'è un arbitro che non ti lascia giocare e che si crede il protagonista dello spettacolo è difficile. Sono triste perché meritavamo di più. Ci ha battuto la squadra favorita, ma usciamo a testa alta. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi e abbiamo più tempo per lavorare, possiamo tornare alla solita intensità".