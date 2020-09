CdS – Vidal, il Barcellona lo fa partire a una condizione. L’Inter ha lasciato tutto nelle mani di…

Nessun canale aperto tra Inter e Barcellona ma tutto nelle mani di Fernando Felicevich. Non si sblocca la trattativa per lo svincolo di Arturo Vidal, che vuole lasciare i catalani e approdare alla corte di Antonio Conte.

L’agente del cileno sta provando a sbloccare l’operazione ma, come riferisce il Corriere dello Sport, i nodi non sono stati ancora sciolti: Vidal pretende una serie di premi che il Barcellona non gli ha corrisposto e per cui lui ha avviato (mesi fa) un contenzioso legale. I catalani, però, lasceranno partire l’ex Juventus e Bayern Monaco solo davanti alla rinuncia di quel denaro.

Vidal-Inter si farà. Tutti ne sono convinti, ma per ora il club nerazzurro deve aspettare notizie dalla Catalogna.