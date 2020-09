Mercato Inter, Vidal non convocato per la gara contro il Girona

Era evidente se si considera che da giorni non si allena insieme alla squadra. Arturo Vidal sta per lasciare il Barcellona perché l’Inter lo aspetta per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto. Se non è ancora partito è perché – a quanto pare – debbono incastrarsi altre operazioni (Godin in pratica) di cessione del club nerazzurro. In Spagna intanto sottolineano che ha lasciato il centro sportivo del Barça attorno alle 12 (seduta individuale con il suo personal trainer per lui) e non rientrerà nei convocati della gara amichevole contro il Girona.