Sky – Inter, il Cagliari non molla Nainggolan. Godin-Vidal, ore di attesa e segnale per Suning

La questione Nainggolan è ancora aperta perché il Cagliari non ha ancora mollato dopo il rifiuto dell’Inter a trattare sulla base di un prestito. Qualche piccolo passo avanti su Godin è stato fatto. Domani sarà una giornata importante per il suo approdo al club rossoblù e quando lui partirà sarà chiusa l’operazione Vidal. La rosa è extralarge e serve dare un segnale alla proprietà che ha chiesto lo sfoltimento della squadra, per questo i dirigenti stanno aspettando per il centrocampista. Il cileno sarà un giocatore nerazzurro, non è in dubbio questo, ha ribadito Di Marzio a Skysport .

(Fonte: SS24)