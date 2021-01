“Brutto risultato per come abbiamo giocato!! Ma dobbiamo continuare a lottare e lavorare … c’è ancora tanto! Forza Inter”. Questo il breve messaggio di Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, sui social, dopo il pareggio dei nerazzurri sul campo della Roma. L’ex Barcellona è stato però messo nel mirino dai tifosi per la prestazione ancora al di sotto delle sue possibilità e per il gol sbagliato che avrebbe regalato il 3-1 alla squadra di Conte.