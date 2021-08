Vidal: “Inter, è solo l’inizio. Concentrati su obiettivi, faremo tanta strada”

Il centrocampista nerazzurro è entrato nel secondo tempo e come col il Genoa ci ha messo grinta e voglia

Sta cercando riscatto dopo una stagione vittoriosa per l'Inter ma che non gli ha dato troppe soddisfazioni da un punto di vista personale. Arturo Vidal, dopo il buon impatto col Genoa, si è ripetuto - quando è entrato - nella gara contro il Verona. Il centrocampista cileno ha poi commentato la vittoria al Bentegodi in un post su Twitter: