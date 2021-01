Al settantesimo della partita contro l’Udinese, Conte ha deciso per il triplo cambio e al posto di Vidal è entrato Sensi. Il giocatore cileno – ha riferito Barzaghi, inviato a bordo campo di Skysport, è uscito dal campo molto nervoso e visibilmente arrabbiato. Ci teneva evidentemente a rimanere in campo e ha anche scalciato un seggiolino vicino alla panchina, era particolarmente contrariato per la sostituzione.

(Fonte: SS24)