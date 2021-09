Inter, Vidal e Correa tornano tra i convocati. Carica social: “Vamos hermano”

Il cileno ha scritto un post per caricarsi in vista del ritorno tra i convocati e l'argentino ha replicato con un incoraggiamento

Sono tornati insieme, sono tornati entrambi per la gara tra Shakhtar e Inter. Correa e Vidal si sono allenati in gruppo questa mattina e sono convocati per la trasferta di Kiev. Si sono incoraggiati a vicenda sui social nei post con le foto dell'allenamento di oggi.