Vidal: “Persa la prima battaglia ma al ritorno daremo tutto per l’Inter, un grande club”

Il cileno ha scritto un post dopo la sconfitta con il Liverpool e ha caricato l'ambiente: c'è ancora da affrontare un'altra partita

Con la forza del guerriero si è fatto trovare pronto quando c'era da esserlo perché su Vidalsembrano tutti d'accordo: contro il Liverpool ha fatto il suo meglio. Il cileno ha giocato al posto d Barella che era squalificato e sarà squalificato anche ad Anfield. Si giocherà l'8 marzo ma il centrocampista dell'Inter, dopo la sconfitta, si è concentrato proprio su quello. Sul ritorno. In un post su Instagram, nel post partita ha scritto: "Abbiamo perso la prima battaglia, ma sappiamo che mancano ancora 90 minuti e daremo la vita per ottenere una vittoria, per noi, per i nostri tifosi e per questo grande club".