CorSport – Vidal, prova d’amore per l’Inter. Si è ripetuta la vicenda della Panda

La prestazione del mediano commentata da Perrone: l'editorialista parla di una prova d'altri tempi del cileno

La prova del centrocampista cileno resta tra le note buone della gara del Meazza perché si è fatto trovare pronto anche se ai fini del risultato non è servito a molto. "A qualche giorno da San Valentino, un prova da vero innamorato. Le sue passioni, lo sappiamo, sono il calcio e la sua “Pandina” verde che tratta con un affetto smisurato e per cui ha tirato un sospiro di sollievo quando i ladri, che sono andati nel suo garage durante il derby, hanno portato via la Mercedes Brabus da 400mila euro, ma non gli hanno toccato la Panda. Perché alla Mercedes ci pensa l’assicurazione, ma la Panda è la Panda, è una questione diversa, di sentimento, non si può barattare. Ha una storia, un modo di essere. Ecco, la prova di Vidal contro il Liverpool è così, una prova d’amore per l’Inter, una prova di passione per il calcio. In fondo, si è ripetuta la vicenda della Mercedes e della Panda. Il Liverpool si è portato via la Mercedes ma la Panda, cioè una prova da mediano d’altri tempi di Vidal, è rimasta", conclude il giornalista.