CdS – Inter-Shakhtar, Vidal può togliere ogni dubbio a Conte. Sensi non è pronto, Nainggolan…

A due giorni dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk, crocevia della stagione europea, in casa Inter c’è apprensione per le condizioni di Arturo Vidal. Come riferisce il Corriere dello Sport, il cileno è alle prese con un fastidio al flessore della coscia sinistra. L’ex Barcellona ieri non ha svolto esami e oggi sarà visitato dallo staff medico nerazzurro per capire se sarà necessario approfondire con un controllo strumentale.

Conte attende con ansia: in caso di forfait di Vidal, le scelte del tecnico nerazzurro sarebbero obbligate con Barella, Brozovic e Gagliardini. Come spiega Tuttosport, Sensi non è ancora pronto per un minutaggio consistente mentre Eriksen è sempre più vicino all’addio. Ancora ai box Nainggolan e Vecino: il belga spera di rientrare, insieme a Pinamonti, a Cagliari.